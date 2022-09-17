«Авангард» назначил экс-тренера «Витязя» и «Амура» Кравеца ассистентом Рябыкина и расторг контракт с Курашевым

Михаил Кравец вошел в тренерский штаб .

Контракт с бывшим главным тренером «Витязя» и «Амура» рассчитан до конца сезона. 58-летний специалист занял должность тренера-ассистента в штабе Дмитрия Рябыкина.

«Мы пригласили в команду опытного специалиста, который поможет нашему тренерскому штабу в непростой ситуации.

поработал в разных лигах, он умеет придавать игре системность, а также способен требовать от игроков выполнения тренерского задания – и умеет спрашивать за это», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» .

Также «Авангард» объявил о расторжении контракта с тренеррм-ассистентом Константином Курашевым.

После 7 проведенных туров омский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ – на его счету 3 очка.