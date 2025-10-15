  • Спортс
  Менелл о стиле игры СКА: «Похож на «Эдмонтон» или «Торонто» – нам нравится играть в пас. Кто наш Макдэвид? Короткий впечатляет – умеет кататься, забивать и отдавать»
Менелл о стиле игры СКА: «Похож на «Эдмонтон» или «Торонто» – нам нравится играть в пас. Кто наш Макдэвид? Короткий впечатляет – умеет кататься, забивать и отдавать»

Бреннан Менелл сравнил стиль игры СКА с клубами НХЛ.

Армейцы идут на восьмом месте в Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 15 очков за 14 матчей.

– Мы быстро играем, нам нравится играть в пас. Похоже, наверное, на «Эдмонтон» или «Торонто». Мне нравится, как они играют. У них очень техничные хоккеисты, которые очень быстро играют.

– Кто в СКА тогда Коннор Макдэвид?

Матвей Короткий – очень талантливый молодой парень, он впечатляет меня своей игрой. Он умеет кататься, отдавать передачи, забивать шайбы.

Сейчас он молод, но в будущем может стать очень классным хоккеистом, – сказал защитник СКА Бреннан Менелл.

Сушинский о СКА: «Смотрел игру с «Автомобилистом», ничего интересного не увидел. Понятно, что 6 матчей подряд проигрывать нельзя было, они должны были победить»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
