Менелл о стиле игры СКА: «Похож на «Эдмонтон» или «Торонто» – нам нравится играть в пас. Кто наш Макдэвид? Короткий впечатляет – умеет кататься, забивать и отдавать»

Бреннан Менелл сравнил стиль игры СКА с клубами НХЛ.

Армейцы идут на восьмом месте в Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 15 очков за 14 матчей.

– Мы быстро играем, нам нравится играть в пас. Похоже, наверное, на «Эдмонтон » или «Торонто ». Мне нравится, как они играют. У них очень техничные хоккеисты, которые очень быстро играют.

– Кто в СКА тогда Коннор Макдэвид?

– Матвей Короткий – очень талантливый молодой парень, он впечатляет меня своей игрой. Он умеет кататься, отдавать передачи, забивать шайбы.

Сейчас он молод, но в будущем может стать очень классным хоккеистом, – сказал защитник СКА Бреннан Менелл .

