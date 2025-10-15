Менелл о стиле игры СКА: «Похож на «Эдмонтон» или «Торонто» – нам нравится играть в пас. Кто наш Макдэвид? Короткий впечатляет – умеет кататься, забивать и отдавать»
Бреннан Менелл сравнил стиль игры СКА с клубами НХЛ.
Армейцы идут на восьмом месте в Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 15 очков за 14 матчей.
– Мы быстро играем, нам нравится играть в пас. Похоже, наверное, на «Эдмонтон» или «Торонто». Мне нравится, как они играют. У них очень техничные хоккеисты, которые очень быстро играют.
– Кто в СКА тогда Коннор Макдэвид?
– Матвей Короткий – очень талантливый молодой парень, он впечатляет меня своей игрой. Он умеет кататься, отдавать передачи, забивать шайбы.
Сейчас он молод, но в будущем может стать очень классным хоккеистом, – сказал защитник СКА Бреннан Менелл.
