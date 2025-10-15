Фетисов о смене спортивного гражданства: «Не приветствую это, но спортсменов можно понять. Они бы не меняли гражданство, будь у них полный статус»

Вячеслав Фетисов оценил процедуру смены спортивного гражданства.

– Допустимо ли называть предателями тех, кто сменил спортивное гражданство?

– Спортивное гражданство – само по себе интересная тема. Спортсмены сами понимают решение о смене гражданства в силу разных обстоятельств: они могут не выступать на соревнованиях или еще что-то.

Если бы у нас был полный статус у спортсменов, они не меняли бы гражданство. Другая история, когда спортсмены идут за своей мечтой. Я не очень приветствую все это, но их можно понять.

В любом случае, надо оценивать обстоятельства. У нас все начинают мешать в кучу, что мне вообще не нравится. Например, наши ребята, которые выступают в НХЛ, там никто не менял спортивное гражданство. Надо понимать, что имеют в виду, когда говорят про смену спортивного гражданства.

– Есть спортсмены, которые выступали раньше за нашу страну, а потом получили гражданство другой и выступают там.

– Осуждать их можно, но это их решение. Им с этим решением дальше жить. Этих ребят, которые по разным причинам меняют спортивное гражданство, мы где-то упустили, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

