  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Каролины» Басси дебютировал в НХЛ в 27 лет. Он начал с победы, отразив 16 из 17 бросков «Сан-Хосе»
0

Вратарь «Каролины» Басси дебютировал в НХЛ в 27 лет. Он начал с победы, отразив 16 из 17 бросков «Сан-Хосе»

Вратарь «Каролины» Брендон Басси дебютировал в НХЛ в 27 лет.

Американец вышел в старте на матч регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (5:1). Он отразил 16 из 17 бросков по своим воротам и был назван второй звездой встречи. 

«Харрикейнс» забрали Басси с драфта отказов «Флориды» перед стартом сезона НХЛ. Он получил место в основном составе в связи с травмой Петра Кочеткова. 

В регулярных чемпионатах АХЛ на счету Брендона 111 матчей за «Провиденс» (фарм «Бостона») – 63 победы, 91,5% сэйвов и коэффициент надежности 2,61. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКаролина
logoНХЛ
logoСан-Хосе
logoБрендон Басси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кросби стал рекордсменом «Питтсбурга» по числу первых ассистов (655), обогнав Лемье. В истории НХЛ он на 9-м месте по этому показателю
251 минуту назад
Кросби вышел на 9-е место по ассистам в истории НХЛ (1065), обогнав Айзермана. По их числу за один клуб он уступает только Бурку и Гретцки
1сегодня, 06:25
КХЛ. «Спартак» в гостях у «Амура», «Адмирал» примет «Ладу», «Локомотив» против ЦСКА, СКА сыграет с «Нефтехимиком»
15сегодня, 05:20
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Тампу», «Рейнджерс» проиграли «Эдмонтону», «Даллас» победил «Миннесоту», «Питтсбург» уступил «Анахайму»
255сегодня, 05:15
Демидов забил и сделал передачу в матче с «Сиэтлом», став 2-й звездой. У форварда «Монреаля» 1+2 в 4 играх
21сегодня, 05:00Видео
Капризов набрал 1+1 в матче с «Далласом» при полезности «минус 2». У него 9 очков в 4 играх в сезоне НХЛ – делит лидерство в гонке бомбардиров с Айкелом
18сегодня, 04:58Видео
Свечников остался без очков в первых 3 играх на старте сезона НХЛ. У него 1 бросок, 3 потери и «+1» за 13:30 в матче с «Сан-Хосе»
7сегодня, 04:50
Овечкин не забил в первых 4 играх на старте сезона НХЛ и повторил личный антирекорд
50сегодня, 03:25
У «Рейнджерс» 0 голов в 3 подряд домашних матчах на старте сезона. Команда Салливана – 1-я в истории НХЛ с таким результатом
23сегодня, 03:10
Кучеров сделал передачу в матче с «Вашингтоном» – 997-е очко в регулярках НХЛ. У форварда «Тампы» 2+1 и «минус 8» в 4 играх сезона
11сегодня, 02:56
Ко всем новостям
Последние новости
Салливан про то, что у «Рейнджерс» 0 голов в 3 играх дома в сезоне: «Если продолжим создавать моменты такими же темпами, то начнем забивать. Наши игроки очень талантливы»
11 минут назад
Кофилд с дублем, вратарь «Эдмонтона» Скиннер с шатаутом против «Рейнджерс» и Айкел с дублем – звезды дня в НХЛ
26 минут назад
Малкин против «Анахайма»: 6-й ассист в сезоне, 3 броска, 1 хит и 20% на точке за 16:47
сегодня, 06:35
«Миннесота» не забивала в равных составах в последних 3 матчах. Все 9 шайб с игры были заброшены в большинстве, у команды лучший % реализации в НХЛ (47,6)
1сегодня, 05:55
Юров против «Далласа»: 3 хита, 1 блок, 1 перехват и 17% на точке за 8:08 – минимальное время в «Миннесоте»
1сегодня, 05:40
Тарасенко сделал передачу в матче против «Далласа». У него 1 бросок и «минус 3» за 16:02 при 5:08 в большинстве
2сегодня, 05:30
Василевский начал сезон НХЛ с 3 матчей без побед – худший старт в карьере. У него 87,0% сэйвов и КН 4,08 на отрезке
2сегодня, 04:35
Свечков остался без очков в первых 4 играх на старте сезона НХЛ. У форварда «Нэшвилла» 2 броска, «+1» и 56% на точке за 14:30 в матче с «Торонто»
1сегодня, 04:20
Мэттьюс вышел на 2-е место в истории «Торонто» по победным голам (64), обогнав Кеона. Рекорд у Сундина (79)
3сегодня, 03:55
Овечкин провел 1495-й матч в регулярках НХЛ и делит 25-е место в истории с Хаусли
2сегодня, 03:40