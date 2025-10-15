Вратарь «Каролины» Басси дебютировал в НХЛ в 27 лет. Он начал с победы, отразив 16 из 17 бросков «Сан-Хосе»

Вратарь «Каролины» Брендон Басси дебютировал в НХЛ в 27 лет.

Американец вышел в старте на матч регулярного чемпионата с «Сан-Хосе » (5:1). Он отразил 16 из 17 бросков по своим воротам и был назван второй звездой встречи.

«Харрикейнс» забрали Басси с драфта отказов «Флориды» перед стартом сезона НХЛ . Он получил место в основном составе в связи с травмой Петра Кочеткова.

В регулярных чемпионатах АХЛ на счету Брендона 111 матчей за «Провиденс» (фарм «Бостона») – 63 победы, 91,5% сэйвов и коэффициент надежности 2,61.