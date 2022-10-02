Дюков об «Авангарде»: «Создана многоуровневая пирамида: одна из лучших академий в России, массовый хоккей во дворах и урок физкультуры на базе хоккея»

Александр Дюков поделился мыслями после открытия нового стадиона – .

«Прежде всего, Омск для компании «Газпром нефть» – один из самых важных стратегических регионов. Здесь живут и работают наши сотрудники.

И у нас есть социальная программа по развитию городов. Благодаря ней мы помогаем нашим регионам. Конечно, мы помогали и продолжим помогать Омску.

С другой стороны, очень важное направление – спорт. «Газпром нефть» очень много делает для развития хоккея. Здесь все совпало, и для нас было очень важно реализовать этот проект. Построить современную, удобную, многофункциональную арену. Причем сделать это быстро и качественно. Что нам удалось.

Кроме того, эта арена является вершиной пирамиды, которую мы создаем в Омской области. Большое спасибо Александру Крылову. Он много сделал. Я рассказал Игорю Евгеньевичу (Левитину), как развивается в том числе массовый детский хоккей.

Здесь, в Омске, создана настоящая многоуровневая пирамида. Например, тут есть одна из лучших хоккейных академий в России, если судить по специалистам и методикам работы. И добавили еще два уровня.

Начали с массового хоккея во дворах. Большое количество коробок приведено в порядок, теплые раздевалки, там работают наши тренеры с нашими методиками. У детей есть все необходимое снаряжение, проводятся соревнования.

Следующий шаг, который мы сделали – это хоккей в школах. В начальных классах проводят третий урок физкультуры на базе хоккея. А то, что вы сейчас видите – самый яркий и важный элемент, который дополняет эту пирамиду.

На этой многофункциональной арене будут проводиться разные мероприятия. Но прежде всего она для хоккея. Причем будет открыта для омичей, которые захотят прийти и покататься на коньках.

Также будем использовать эту арену, чтобы проводить уроки хоккея в школе, приглашая учеников начальных классов», – сказал генеральный директор «Газпром нефти».