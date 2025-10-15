  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Губерниев про 4 игры Овечкина без голов: «Начнет забивать и пойдет с опережением графика. Он входит в сезон после травмы и еще возьмет свое»
3

Губерниев про 4 игры Овечкина без голов: «Начнет забивать и пойдет с опережением графика. Он входит в сезон после травмы и еще возьмет свое»

Дмитрий Губерниев прокомментировал безголевую серию Александра Овечкина.

40-летний капитан «Вашингтона» не забросил ни одной шайбы в текущем регулярном чемпионате, набрав 2 (0+2) очка за 4 игры при полезности «плюс 2».

«Пока что это ни о чем не говорит. Четыре матча – определенная тенденция, но Овечкин входит в сезон после травмы и еще свое возьмет. Если бы было сыграно 10-15 матчей – одна история, а четыре игры – явно не показатель. Дальше он пойдет с опережением графика и начнет забивать.

Саше я желаю здоровья, после рекорда он все равно в полном порядке и будет полезен своей команде, я в этом не сомневаюсь.

Напоминаю, что хоккей – командная игра. Личные показатели, конечно, имеют значение, но важнее, чтобы команда выигрывала трофеи. Остальное – дело второстепенное», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Губерниев об Овечкине: «С возрастом все уходит, но у Саши останется многое. Он способен еще несколько лет поиграть на высоком уровне – возможно, даже в НХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoНХЛ
logoВашингтон
logoМатч ТВ
logoАлександр Овечкин
logoДмитрий Губерниев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о словах Гашека: «Был гениальным вратарем, но как политик – говно, если человек – мудак, что поделать. Трамп отмечал Овечкина, российские хоккеисты – часть огромного бизнеса»
149 октября, 18:00
Агент Овечкина о 21-м сезоне Александра в НХЛ: «Великое достижение. Саша с первого дня заявил себя как лидера. О 22-м пока говорить преждевременно»
39 октября, 15:59
Губерниев о Капризове: «Через 3-4 года «Миннесота» созреет, чтобы бороться за Кубок Стэнли. У «Вашингтона» тоже была слабая команда, но взяла трофей с Овечкиным»
132 октября, 14:01
Главные новости
Жамнов о 3:4 с «Амуром»: «Спартак» вышел сонным и наделал ошибок – на две игры хватит. Ребята молодцы, бились до конца»
57 секунд назад
Ротенберг о детском хоккее: «Можем провести турниры в Стамбуле, Абу‑Даби и Сочи. Пригласим команды из США и Канады, можем опереться на матчи с Беларусью и Казахстаном»
311 минут назад
Радулов, Гусев, Окулов, Григоренко, Канцеров, Нестеров, Серебряков – в расширенном составе «России 25» на КПК-2025. В список вошли 53 игрока из 15 клубов КХЛ
2043 минуты назад
КХЛ. «Локомотив» сыграет с ЦСКА, СКА встретится с «Нефтехимиком», «Спартак» уступил «Амуру», «Адмирал» победил «Ладу»
7046 минут назад
«Спартак» проиграл «Амуру», пропустив за 15 секунд до конца матча – 3:4. Дубакин забил решающий гол
454 минуты назад
Менелл о стиле игры СКА: «Похож на «Эдмонтон» или «Торонто» – нам нравится играть в пас. Кто наш Макдэвид? Короткий впечатляет – умеет кататься, забивать и отдавать»
сегодня, 11:17
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Юта» примет «Калгари», «Сент-Луис» проведет матч с «Чикаго»
сегодня, 11:05
Апелляция Игоря Григоренко на отстранение за допинг на 4 года на рассмотрении, сообщил CAS: «Стороны обмениваются заявлениями. Решение о проведении слушания появится на сайте»
сегодня, 10:41
Фетисов о смене спортивного гражданства: «Не приветствую это, но спортсменов можно понять. Они бы не меняли гражданство, будь у них полный статус»
6сегодня, 10:28
«Анахайм» побил рекорд посещаемости в игре с «Питтсбургом» – 17 622 зрителя. Арену заполнили на 102,6%
9сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Адмирал» разгромил «Ладу» – 6:1. Гутик и Старков набрали по 4 очка
26 минут назад
Томпсон о Уилсоне: «Душа и сердце «Вашингтона», он невероятен. Том может дать импульс команде, будь то мощный силовой или важный гол»
2сегодня, 11:29
Каменский о ситуации с голом СКА: «Грубейшая ошибка судьи, надо провести расследование. Надеемся, что больше такого не будет»
2сегодня, 09:13
«Шанхай Дрэгонс» встретятся с «Динамо». Ждем всех на домашних играх против москвичей на «СКА Арене»!
сегодня, 09:00Реклама
Стаал провел 900-й матч за «Каролину» – 4-й игрок в истории клуба с таким достижением. Больше только у Фрэнсиса, Уэсли и Эрика Стаала
1сегодня, 08:40
Рябыкин о словах Дементьева про эпизод с травмой Сергеева: «Реакция «Локомотива» – возмущение. Да, Плотников не шел «убивать», но нарушение крайне травмоопасное»
1сегодня, 07:55
Салливан о «Рейнджерс» с 0 голов в 3 играх дома в сезоне: «Если продолжим создавать моменты такими же темпами, то начнем забивать. Наши игроки очень талантливы»
сегодня, 07:25
Кофилд с дублем, вратарь «Эдмонтона» Скиннер с шатаутом против «Рейнджерс» и Айкел с дублем – звезды дня в НХЛ
3сегодня, 07:10
Вратарь «Каролины» Басси дебютировал в НХЛ в 27 лет. Он начал с победы, отразив 16 из 17 бросков «Сан-Хосе»
сегодня, 06:58
Малкин против «Анахайма»: 6-й ассист в сезоне, 3 броска, 1 хит и 20% на точке за 16:47
2сегодня, 06:35