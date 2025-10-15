Губерниев про 4 игры Овечкина без голов: «Начнет забивать и пойдет с опережением графика. Он входит в сезон после травмы и еще возьмет свое»

Дмитрий Губерниев прокомментировал безголевую серию Александра Овечкина.

40-летний капитан «Вашингтона » не забросил ни одной шайбы в текущем регулярном чемпионате, набрав 2 (0+2) очка за 4 игры при полезности «плюс 2».

«Пока что это ни о чем не говорит. Четыре матча – определенная тенденция, но Овечкин входит в сезон после травмы и еще свое возьмет. Если бы было сыграно 10-15 матчей – одна история, а четыре игры – явно не показатель. Дальше он пойдет с опережением графика и начнет забивать.

Саше я желаю здоровья, после рекорда он все равно в полном порядке и будет полезен своей команде, я в этом не сомневаюсь.

Напоминаю, что хоккей – командная игра. Личные показатели, конечно, имеют значение, но важнее, чтобы команда выигрывала трофеи. Остальное – дело второстепенное», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

