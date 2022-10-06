Плющев о календаре «Авангарда»: «Воткнули 12 гостевых игр, вернули в Омск, но зачем опять насиловать – вновь отправлять в поездку?»

высказался о календаре .

«Авангард» после своего путешествия на одну игру вернулся в Омск, открыл новую арену и опять полетел – теперь в Уфу. Честно говоря, 0:5 от «Салавата» меня совсем не удивили, ведь такой календарь разорвет любую команду.

Ладно, вы воткнули 12 гостевых игр, но зачем опять насиловать команду, возвращать ее в Омск и вновь отправлять в поездку? Почему нельзя было убрать хотя бы уфимский матч, который в этом графике смотрится ну просто вызывающе?

В расписание много лет составляют профессионалы. И тут такой «шедевр». Удивительно!» – сказал заслуженный тренер России.