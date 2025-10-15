«Спартак» проиграл «Амуру», пропустив за 15 секунд до конца матча – 3:4. Дубакин забил решающий гол
«Спартак» проиграл «Амуру» в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Хабаровске и завершилась победой хозяев (4:3).
По ходу третьего периода красно-белые отыгрались с 1:3, но пропустили за 15 секунд до конца основного времени. Решающую шайбу забросил Сергей Дубакин.
Следующий матч «Амур» проведет дома 17 октября с «Ладой», «Спартак» в тот же день встретится на выезде с «Адмиралом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
