«Спартак» проиграл «Амуру», пропустив за 15 секунд до конца матча – 3:4. Дубакин забил решающий гол

«Спартак» проиграл «Амуру» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Хабаровске и завершилась победой хозяев (4:3).

По ходу третьего периода красно-белые отыгрались с 1:3, но пропустили за 15 секунд до конца основного времени. Решающую шайбу забросил Сергей Дубакин .

Следующий матч «Амур » проведет дома 17 октября с «Ладой», «Спартак » в тот же день встретится на выезде с «Адмиралом».