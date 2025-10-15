Кофилд с дублем, вратарь «Эдмонтона» Скиннер с шатаутом против «Рейнджерс» и Айкел с дублем – звезды дня в НХЛ
Коул Кофилд, Стюарт Скиннер и Джек Айкел – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Вегаса» Джек Айкел с дублем в ворота «Калгари» (4:2). Американец делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с Кириллом Капризовым из «Миннесоты» – у обоих по 9 (4+5) баллов в 4 играх.
Вторая звезда – вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, засушивший «Рейнджерс» (2:0). Он отразил все 30 бросков по своим воротам.
Первая звезда – форвард «Монреаля» Коул Кофилд с дублем в ворота «Сиэтла» (5:4 ОТ). Его гол в овертайме принес «Канадиенс» победу.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости