Кофилд с дублем, вратарь «Эдмонтона» Скиннер с шатаутом против «Рейнджерс» и Айкел с дублем – звезды дня в НХЛ

Коул Кофилд, Стюарт Скиннер и Джек Айкел – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Вегаса » Джек Айкел с дублем в ворота «Калгари» (4:2). Американец делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с Кириллом Капризовым из «Миннесоты» – у обоих по 9 (4+5) баллов в 4 играх.

Вторая звезда – вратарь «Эдмонтона » Стюарт Скиннер , засушивший «Рейнджерс» (2:0). Он отразил все 30 бросков по своим воротам.

Первая звезда – форвард «Монреаля » Коул Кофилд с дублем в ворота «Сиэтла» (5:4 ОТ). Его гол в овертайме принес «Канадиенс» победу.