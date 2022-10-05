Гимаев-младший про «Авангард»: «Команда буксует, проблемы связываю с селекцией. Еще яснее стало, насколько был важен Хартли»

высказался об игре в сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

«Авангард», который сейчас борется с «Трактором» за попадание в восьмерку, тоже можно внести в список катастроф.

Проблемы я связываю с тем, что есть у клуба проблемы с селекцией. Игроки, которые пришли на места ушедших легионеров – и новички иностранцы, и россияне – пока не оправдывают надежд.

Плюс теперь еще яснее стало, насколько был важен для команды.

Да, долго с ним работал, но быть помощником и быть главным – разные вещи. Рябыкину еще предстоит набраться нужного опыта, чтобы стать тем, кем Хартли был для клуба.

Ну а сейчас команда буксует. Может, это связано и с долгой выездной серией, которая закончилась долгожданным возвращением домой.

Хочется поздравить болельщиков «Авангарда» с открытием нового великолепного стадиона, на мой взгляд – лучшего в стране», – сказал бывший защитник клубов .