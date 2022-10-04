Рябыкин про удаление Дергачева: «Не понимаю, почему у него в голове возникло, что он может затормозить перед вратарем. Есть штрафы за такие удаления»

высказался после поражения от «Салавата Юлаева» со счетом 0:5.

– Хорошо начали игру, до этой потери, до первого гола. Потом необязательное удаление – и хоккеисты побежали отыгрываться, где-то жульничали, пропустили голы на контратаках.

– Насколько актуальна вратарская проблема для вашей команды? Илии ее нет?

– Мы бы, конечно, хотели вратаря, который бы все ловил. Но такого на данный момент у нас нет.

– Как сделать так, чтобы вот таких удалений не было (речь про удаление в конце первого периода – прим. Sports.ru)? Я даже не понял, за что его удалили.

– Как вы не поняли? Ему нельзя тормозить перед вратарем.

– Крошкой обсыпал?

– Да. Я не понимаю, почему у него в голове возникло, что он может затормозить перед вратарем. Это правило есть лет пять. У нас есть штрафы за такие удаления.

– Вас удивил чем-нибудь?

– Удивил терпением. Мы здорово начали, но они терпели и перетерпели нас. Заставили раскрываться и поймали на контратаках. Здоров сыграл Кареев.

– У «Авангарда» были моменты. Счет по игре?

– У нас было много моментов. Забей хотя бы какую-то часть, счет был бы другой. Но имеем то, что имеем, – сказал главный тренер .