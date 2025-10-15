Апелляция Игоря Григоренко на отстранение за допинг на 4 года на рассмотрении, сообщил CAS: «Стороны обмениваются заявлениями. Решение о проведении слушания появится на сайте»

Апелляция Игоря Григоренко в CAS по допинг-делу еще не рассмотрена.

Бывший хоккеист был отстранен ИИХФ от спортивной деятельности на 4 года из-за положительной допинг-пробы в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Там фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

В начале сентября Григоренко обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями по этому делу.

Если будет принято решение о проведении слушания, оно появится на официальном сайте CAS», – сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда.

ИИХФ отстранила Игоря Григоренко от работы в спорте на 4 года из-за допинга. Ему придется уйти с поста гендиректора «Сочи»