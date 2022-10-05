Вайсфельд о «Салавате» и 12:0 в 3 матчах: «Порадовали, удивили, но «бомбы» нет. Уровень мастерства относительно остальной лиги высок»

отказался называть бомбой 12:0 в трех последних играх.

Клуб последовательно обыграл «Трактор» (3:0), «Автомобилист» (4:0) и «Авангард» (5:0).

«Я бы не сказал, что меня удивили три победы «Салавата» с общим счетом 12:0.

Очень важным моментом мне видится игра . Он играл очень хорошо, но проигрывал во всех матчах. А классный вратарь дает команде шанс при плохой игре. Для меня показательным в этом плане стал матч в Екатеринбурге. Там «Автомобилист» в первом периоде просто уничтожал «Салават» точно так же, как уфимцы уничтожали «Спартак» в стартовом игровом отрезке домашнего матча.

Но в обоих случаях огромную роль сыграли вратари. Кареев перевернул игру при счете 0:0, когда соперник владел колоссальным преимуществом. А дальше у игроков появляется вера в своего вратаря. Они понимают, что он может их выручить в случае ошибки, и начинают раскрепощаться.

Уровень индивидуального мастерства игроков «Салавата» относительно остальной лиги высок, поэтому никакой сенсации в том, что они выиграли три последних матча, нет. Да, порадовали, удивили, но в этом нет никакой «бомбы», – сказал бывший генменеджер уфимцев.