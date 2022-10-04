Кареев стал первым вратарем в истории «Салавата», трижды подряд сыгравшим на ноль

установил рекорд «Салавата Юлаева».

Кареев стал первым вратарем в истории уфимского клуба в , которому удалось отыграть на ноль в трех матчах подряд.

Голкипер не пропускал в играх с «Трактором» (3:0), «Автомобилистом» (4:0) и «Авангардом» (5:0).

Также повторил клубный рекорд по количеству сухих матчей подряд в КХЛ (3).

В сезоне 2010/2011 уфимцы обыграли «Сибирь» (3:0), «Металлург» Новокузнецк (8:0) и «Трактор» (4:0). В тех встречах Эрик Эрсберг дважды оставил свои ворота в неприкосновенности, еще один сухарь на счету Виталия Колесника.