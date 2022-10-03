Тардиф об отношении членов ИИХФ к России: «Никакой агрессии нет, потому что это спорт. Регулярно общаемся с ФХР»

Люк Тардиф высказался о ситуации с возвращением сборной России на турниры ИИХФ.

30 сентября конгресс ИИХФ принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион ЧМ по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

– Мистер Тардиф, были ли вы удивлены такой большой поддержкой в по решению о том, в каком дивизионе будут выступать сборные России и Беларуси в случае своего возвращения?

– Во-первых, я хочу, чтобы вы понимали, за что мы голосовали. Мы голосовали именно за процесс возможной интеграции этих команд. Мы объяснили это странам до выборов, и в данный момент не имеет значения, когда это возвращение случится.

Мы должны были выяснить, каким будет этот процесс, каким путем идти, и чтобы все до чемпионата мира знали о системе выбывания из высшего дивизиона и приходе туда.

– Есть ли у вас понимание, какой может быть ситуация к маю (конгресс должен будет объявить о продлении отстранения сборных либо об их допуске – прим. Sports.ru)?

– Это не зависит от меня. Вы знаете, мы каждый день смотрим, что происходит. И наша главная точка зрения здесь состоит в том, насколько возможно реинтегрировать обе команды в рамках такого безопасного пути. Это всегда вызывает вопросы, и поверьте мне, я каждый день смотрю новости.

Когда боевые действия закончатся, это будет сделать намного легче. Но, судя по тому, что происходит на данный момент, мы вынуждены осознавать, что не можем пока в России и Беларуси организовать соревнования из-за проблем, связанных с безопасностью.

– Какие настроения по этой теме сейчас преобладают в совете? Есть ли среди его членов те, кто агрессивно настроен по отношению к России?

– Таких людей нет. Вы сами видели, что в процессе голосования никакой агрессии не было. Мы регулярно общаемся с российской и белорусской федерациями, мы готовились к конгрессу вместе с ними, они могли голосовать. также принимает участие в обсуждениях совета. Так что никакой агрессии нет, потому что это спорт, – сказал президент ИИХФ.

Украина, Великобритания, Латвия, Эстония и Литва проголосовали против возвращения России в элитный дивизион ЧМ