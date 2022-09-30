Сборные России и Беларуси будут играть в элитном дивизионе ЧМ после снятия санкций. За это проголосовали 98 из 119 делегатов конгресса ИИХФ

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Сборные России и Беларуси будут играть в элитном дивизионе ЧМ по хоккею после снятия санкций.

Такое решение было принято в пятницу на полугодовом конгрессе ИИХФ в турецком Белеке. Оно также распространяется на молодежные и юниорские команды. 

За данное решение проголосовали 98 делегатов конгресса из 119. Против были 10 делегатов, еще 11 – воздержались. 

Дата возвращения России и Беларуси будет определена отдельно. Вопрос будет подниматься ежегодно перед очередным конгрессом ИИХФ, утверждающим состав участников чемпионатов мира на предстоящий сезон.

Сборные России и Беларуси не участвуют в турнирах ИИХФ 2022 и 2023 года по решению международной федерации. 

Таким образом, возвращение команд на турниры может состояться не ранее сезона-2023/24.

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