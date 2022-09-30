Украина, Великобритания, Латвия, Эстония и Литва проголосовали против возвращения России в элитный дивизион ЧМ

Стало известно, кто проголосовал против возвращения России на чемпионаты мира и олимпиады.

Из стран-членов ИИХФ, которые собрались на годовом Конгрессе ИИХФ в турецком Белеке, против проголосовали Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и Украина – каждая из перечисленных стран имела по два голоса, сообщает «Спорт-Экспресс».

Всего из 119 членов за возвращение проголосовали 98, 10 – против, 11– воздержались. Известно, что среди воздержавшихся были представители Финляндии.

Сборные России и Беларуси будут играть в элитном дивизионе ЧМ по хоккею после снятия санкций – речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно россияне и белорусы примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.