Алексей Терещенко: «Сильная Россия никогда никому не нравилась. На Западе всегда ее хотели видеть слабой и нищей»

заявил, что Запад всегда хотел видеть Россию слабой и нищей.

30 сентября конгресс Международной федерации хоккея принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

– Видно, что возвращением нашей сборной на международные турниры занимаются. Очень хорошо, что не пошла на поводу у Европы и хочет видеть сборную России на Кубке мира.

Можно по‑разному относиться к ситуации в мире, но спорт должен оставаться вне политики, объединять людей несмотря ни на что, в этом его основная задача.

Ведь когда американцы бомбили Ливию, Ирак или Югославию, это на спорте никак не отражалось, их сборная везде выступала.

А сильная Россия никогда никому не нравилась, так было на протяжении уже нескольких веков. На Западе всегда ее хотели видеть слабой и нищей. Но такого, надеюсь, уже никогда больше не будет.

– Решение ИИХФ о формате возвращения сборных России на международные турниры говорит о том, что там поняли – без нашей команды чемпионат мира неполноценный?

– У нас огромная страна, полтораста миллионов населения и хоккей любят испокон века.

Без сборной России чемпионат лишается большой части своей аудитории. Я уж не говорю о том, как в нашей стране организовываются домашние турниры. Любая другая страна этому может только позавидовать.

То, что на чемпионаты мира не едут наши ребята из НХЛ и игроки , прилично снижает рейтинг соревнования, не способствует популяризации хоккея.

Трудно представить чемпионат мира без ярких вывесок типа Россия – Канада, Россия – Финляндия, Россия – Швеция.

Мы всегда были самым мощным раздражителем для любой североамериканской или европейской сборной, – заявил бывший нападающий сборной России.