Алексей Терещенко: «Сильная Россия никогда никому не нравилась. На Западе всегда ее хотели видеть слабой и нищей»

Алексей Терещенко заявил, что Запад всегда хотел видеть Россию слабой и нищей.
30 сентября конгресс Международной федерации хоккея принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.
– Видно, что возвращением нашей сборной на международные турниры занимаются. Очень хорошо, что НХЛ не пошла на поводу у Европы и хочет видеть сборную России на Кубке мира.
Можно по‑разному относиться к ситуации в мире, но спорт должен оставаться вне политики, объединять людей несмотря ни на что, в этом его основная задача.
Ведь когда американцы бомбили Ливию, Ирак или Югославию, это на спорте никак не отражалось, их сборная везде выступала.
А сильная Россия никогда никому не нравилась, так было на протяжении уже нескольких веков. На Западе всегда ее хотели видеть слабой и нищей. Но такого, надеюсь, уже никогда больше не будет.
– Решение ИИХФ о формате возвращения сборных России на международные турниры говорит о том, что там поняли – без нашей команды чемпионат мира неполноценный?
– У нас огромная страна, полтораста миллионов населения и хоккей любят испокон века.
Без сборной России чемпионат лишается большой части своей аудитории. Я уж не говорю о том, как в нашей стране организовываются домашние турниры. Любая другая страна этому может только позавидовать.
То, что на чемпионаты мира не едут наши ребята из НХЛ и игроки КХЛ, прилично снижает рейтинг соревнования, не способствует популяризации хоккея.
Трудно представить чемпионат мира без ярких вывесок типа Россия – Канада, Россия – Финляндия, Россия – Швеция.
Мы всегда были самым мощным раздражителем для любой североамериканской или европейской сборной, – заявил бывший нападающий сборной России.