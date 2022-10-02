Тардиф о легионерах в КХЛ: «ИИХФ четко ответила в прошлом году: контракт есть контракт. Игроки подписывали соглашения, зная ситуацию»

Люк Тардиф высказался о контрактах легионеров с клубами КХЛ.

Он прокомментировал информацию о том, что ИИХФ может позволить иностранным игрокам уезжать из КХЛ, расторгая контракты в одностороннем порядке и не неся финансовых потерь.

«В прошлом году нам пришлось отвечать на этот вопрос агентам и ассоциациям игроков. Мы ответили четко: контракт есть контракт. ИИХФ не хотела менять правила.

В этом году игроки подписывали контракты с клубами КХЛ, зная ситуацию. ИИХФ до сих пор придерживается этой позиции не для того, чтобы защитить КХЛ. А для того, чтобы продолжать глобально защищать само понятие «контракт», как мы всегда это делали. Иногда в интересах игроков, иногда в интересах клубов», – сказал президент ИИХФ.

У ИИХФ пока нет полномочий расторгать контракты легионеров КХЛ. Трансферные правила можно будет изменить в сентябре 2023-го