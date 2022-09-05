Экс-вратарь «Салавата» Сулейманов получил 5 лет условно за покупку военного билета

Суд вынес приговор в отношении бывшего вратаря Анвара Сулейманова.

Ленинский районный суд Уфы приговорил Сулейманова к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от армии.

Ранее гособвинитель попросил суд наказать Сулейманова штрафом в размере 3 миллионов рублей. Защита хоккеиста просила суд учесть его признание вины и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

«Судом установлено, что в октябре 2019 года обвиняемый договорился со своим знакомым передать денежное вознаграждение должностному лицу военного комиссариата с целью получения военного билета без прохождения службы в Вооруженных силах России.

После чего Сулейманов перевел денежные средства в размере 158 000 рублей на банковский счет мужчины, действующего в качестве посредника в даче взятки, который в дальнейшем деньги сотруднику военного комиссариата не передавал.

В результате чего в период с октября 2019 года по апрель 2022 года обвиняемый уклонялся от прохождения от военной службы», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Ранее в покупке военного билета признался нападающий СКА Михаил Воробьев. Также в покупке военного билета обвиняется Владислав Лукин.

Хоккеист СКА признался во взятке за военный билет. Скорее всего, обойдется без тюрьмы, но снова станет призывником