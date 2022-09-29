Адвокат форварда «Югры» Лукина, купившего военный билет: «Владислав – яркий представитель Уфы и современной молодежи»

Адвокат Владислава Лукина попросил суд освободить хоккеиста от ответственности за взятку.

Ранее нападающий «Югры», ранее игравший за , признался в даче взятки для уклонения от службы в армии. Гособвинитель запросил назначить обвиняемому штраф в размере 3 млн рублей.

«Большую часть своей жизни он прожил в Уфе и по праву считается одним из ярких представителей нашего города и современной молодежи. Всю свою жизнь посвятил спорту – хоккею, достиг определенного успеха: представлял нашу страну и республику на международной арене, защищал честь республики на регулярных чемпионатах», – охарактеризовал Сергей Кожевников своего подзащитного.

Адвокат указал на то, что Лукин полностью отдавал себя спорту, и служба в армии могла привести к утрате им профессиональных навыков.

«Спортсмены, по сути, остались одни со своими проблемами. Им приходится делать определенный вывод, связанный с тем, чтобы продолжать свою карьеру или на год перестать заниматься спортом и фактически прекратить свою карьеру, убить себя как профессионального спортсмена», – отметил Кожевников.