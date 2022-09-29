Обвинение запросило для форварда «Югры» Лукина 3 млн рублей штрафа. Он признался в покупке военного билета

Экс-форварду «Салавата» грозит штраф в размере 3 млн рублей за покупку военного билета.

22 сентября стало известно, что нападающий «Югры» Владислав Лукин признался в даче взятки для уклонения от службы в армии.

На заседании Ленинского районного суда Уфы присутствовали хоккеист с адвокатом и представитель прокуратуры.

Защитник Лукина просил назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. В качестве смягчающих обстоятельств он назвал явку с повинной, наличие малолетних детей и положительные характеристики с места работы.

Гособвинитель запросил назначить обвиняемому штраф в размере 3 млн рублей в доход государства.

Следующее заседание по делу состоится 3 октября.

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