Дмитрий Губерниев: «Гашек пронизан общим дурацким духом, но что поделать? Он нам вообще кто? Нам о России надо подумать, а не о нем»

высказался о том, что россияне смогут сыграть в матчах НХЛ в Чехии.

– Как еще НХЛ должна была реагировать, если российские хоккеисты играют в этих командах? Это абсолютно нормальное, здравое решение. Без наших хоккеистов команды слабее, и в НХЛ борются за результаты, бизнес и здравый смысл.

Такая же история была у нашей юной волейболистки Арины Федоровцевой из «Фенербахче». Клубу сказали: «Убирайте русскую, с ней вы не будете играть в Лиге чемпионов». А президент «Фенербахче» ответил: «Мы снимаемся всей командой, идите в задницу со своей Лигой чемпионов». И Федоровцева продолжила играть. Анна Вяхирева выступает за норвежскую гандбольную команду.

Когда дело касается клубного уровня и пользы, причем огромной, от российских спортсменов, тогда все в порядке. Что сказать, НХЛ – молодцы. Кубок мира тоже, судя по всему, пройдет с участием российских хоккеистов.

– А как вы относитесь к заявлениям Доминика Гашека, который выступает против российских хоккеистов?

– Позиция Гашека понятна. Он пронизан общим дурацким духом, но что поделать? Зачем нам обращать внимание на и его заявления? Ну выступает и выступает. Он нам вообще кто? Нам о России надо подумать, а не о Гашеке, – сказал комментатор.

и сыграют в Праге 7 и 8 октября. В составе «Шаркс» играют российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников, за «Предаторс» выступает Яков Тренин.

Доминик Гашек: «Если НХЛ допустит россиян к участию в матче в Праге, я сочту это непростительным поступком»