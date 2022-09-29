Советник премьер-министра Чехии о матчах НХЛ и российских игроках: «Нет причин их не пускать. Их присутствие не угрожает национальной безопасности»

Советник премьер-министра Чехии сообщил, что россияне могут сыграть в матчах НХЛ в Праге.
«Это частное мероприятие, у них есть визы, поэтому с точки зрения государства нет причин их не пускать.
Их присутствие, безусловно, не угрожает национальной безопасности. И я даже не говорю о том, что помимо шенгенских виз они имеют долгосрочные американские рабочие визы и живут в США», – приводит слова советника премьер-министра по безопасности и международным отношениям Томаша Пояра Seznam Zprávy.
«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября. В составе «Шаркс» играют российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников, за «Предаторс» выступает Яков Тренин.
НХЛ не будет проводить матчи в Чехии, если возникнут препятствия для участия россиян («Р-Спорт»)