Советник премьер-министра Чехии о матчах НХЛ и российских игроках: «Нет причин их не пускать. Их присутствие не угрожает национальной безопасности»

Теги Нэшвилл Сан-Хосе НХЛ Евгений Свечников Александр Барабанов Политика Яков Тренин NHL Global Series Хоккей

Советник премьер-министра Чехии сообщил, что россияне могут сыграть в матчах НХЛ в Праге.

«Это частное мероприятие, у них есть визы, поэтому с точки зрения государства нет причин их не пускать. 

Их присутствие, безусловно, не угрожает национальной безопасности. И я даже не говорю о том, что помимо шенгенских виз они имеют долгосрочные американские рабочие визы и живут в США», – приводит слова советника премьер-министра по безопасности и международным отношениям Томаша Пояра Seznam Zprávy.

«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября. В составе «Шаркс» играют российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников, за «Предаторс» выступает Яков Тренин.

НХЛ не будет проводить матчи в Чехии, если возникнут препятствия для участия россиян («Р-Спорт»)

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