Советник премьер-министра Чехии о матчах НХЛ и российских игроках: «Нет причин их не пускать. Их присутствие не угрожает национальной безопасности»

Советник премьер-министра Чехии сообщил, что россияне могут сыграть в матчах НХЛ в Праге.

«Это частное мероприятие, у них есть визы, поэтому с точки зрения государства нет причин их не пускать.

Их присутствие, безусловно, не угрожает национальной безопасности. И я даже не говорю о том, что помимо шенгенских виз они имеют долгосрочные американские рабочие визы и живут в США», – приводит слова советника премьер-министра по безопасности и международным отношениям Томаша Пояра Seznam Zprávy.

и сыграют в Праге 7 и 8 октября. В составе «Шаркс» играют российские форварды и , за «Предаторс» выступает .

НХЛ не будет проводить матчи в Чехии, если возникнут препятствия для участия россиян («Р-Спорт»)