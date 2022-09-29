Дементьев о матчах в Чехии и российских игроках: «Для НХЛ спорт находится вне политики. Здравый смысл восторжествовал»

высказался о том, что россияне смогут сыграть в матчах НХЛ в Чехии.

– Искренне рад информации, что российские хоккеисты сыграют в матчах НХЛ в Чехии. Здравый смысл восторжествовал.

Данные игры станут настоящим украшением. Хочу пожелать всем участникам удачи и хорошей, бескомпромиссной борьбы.

– Это доказывает, что НХЛ защищает всех своих игроков, вне зависимости от их национальности?

– Это доказывает то, что для НХЛ спорт находится вне политики, что там играют лучшие, по мнению лиги, хоккеисты, – сказал агент и эксперт.

и сыграют в Праге 7 и 8 октября. В составе «Шаркс» играют российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников, за «Предаторс» выступает Яков Тренин.

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Советник премьер-министра Чехии о матчах НХЛ и российских игроках: «Нет причин их не пускать. Их присутствие не угрожает национальной безопасности»