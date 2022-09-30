Третьяк о решении ИИХФ насчет возвращения России в элитный дивизион ЧМ: «Правильно. Играть дивизионами ниже было бы несолидно»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Владислав Третьяк ЧМ по хоккею Хоккей

Владислав Третьяк прокомментировал решение ИИХФ по сборной России.

В пятницу конгресс ИИХФ принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион ЧМ по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

«Правильное решение, я другого вообще не ожидал. Для сборной России играть дивизионами ниже было бы несолидно.

Только теперь самое главное, когда мы вернемся, и это зависит от всех. Мы работаем, у нас есть контакты с международной федерацией, членами его совета, держим руки на пульсе», – сказал президент ФХР.

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