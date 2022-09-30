Депутат Свищев о решении ИИХФ: «Всем хочется играть с Россией, потому что она одна из сильнейших команд в мире»

прокомментировал решение конгресса о возвращении России в элиту ЧМ.

В пятницу конгресс международной федерации принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

«На форуме «Россия – спортивная держава» представители Федерации хоккея как раз заявили, что важно начинать с элитного дивизиона, чтобы не проделывать долгий путь по возвращению с низшего. Это логичное, правильное решение.

Всем хочется играть со сборной России, потому что она одна из сильнейших команд в мире. Никому не будет интересно, если Россия станет играть с нехоккейными странами. Так что это решение в интересах мирового хоккея», – заявил депутат и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.