Александр Кожевников: «Без России ЧМ превратился в дворовый хоккей. Любому турниру нужен хороший раздражитель, наша сборная всегда им была»

Александр Кожевников прокомментировал решение конгресса о возвращении России в элиту ЧМ.

В пятницу конгресс международной федерации принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

– У ИИХФ был приказ по отстранению сборной России от чемпионатов мира, она его выполняет. Но наши ребята – молодцы, хорошо наши хоккейные чиновники поработали, это радует. Хоть какая‑то победа в хоккее у нас есть.

Теперь самый главный вопрос – когда нас вернут? Надо их тормошить, чтобы хотя бы через год нас вернули на чемпионат мира. Вот тогда порадуемся. В ИИХФ поняли, что без сборной России вообще ничего не получается. Не только взрослый, но и молодежный чемпионат стал пресным. Нет у соперников хайпа, чтобы принципиальному сопернику противостоять.

– Без сборной России чемпионат мира серьезно ослаб?

– Он превратился в дворовый хоккей. Любому турниру нужен хороший раздражитель. И им в хоккее всегда была наша сборная, на этом с 1972 года все и строилось.

– Значит, будем готовиться, создавать несколько сборных и устраивать между ними спарринги, как это собираются сделать на декабрьском турнире в Москве?

– Ну, а куда деваться? Финны и шведы сейчас к нам точно не приедут, им это не позволят. Значит, будем играть своими. Но мы же до 1972 года тоже были закрыты по большому счету, но сборная была прекрасная. Злее будем, выйдем и всех порвем, – сказал двукратный олимпийский чемпион.