Вячеслав Быков о решении ИИХФ: «Россия – великая хоккейная держава, без нее теряется многое. Надеюсь, положительная тенденция будет продолжаться»

Вячеслав Быков прокомментировал решение конгресса о возвращении России в элиту ЧМ.

В пятницу конгресс международной федерации принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

«Это первый положительный момент. Надеюсь, что положительная тенденция будет продолжаться и дальше – и в скором времени мы увидим наших ребят на международных состязаниях.

Удивлен ли таким решением? И да, и нет. Может быть, здесь разум международных руководителей возобладал, потому что развитие и эволюция хоккея в какой-то степени зависит от участников, которые содействуют этому развитию. Россия – великая хоккейная держава: без нее теряется многое», – сказал бывший тренер сборной России.