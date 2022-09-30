Сушинский о решении ИИХФ: «Сборной России радоваться тому, что они ничего не сделали? Санкции вряд ли кто-то снимет»

заявил, что пока рано радоваться решению по сборной России.

В пятницу конгресс принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион ЧМ по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

«Не удивлен решением. Думаю, они посмотрели на , мира – без России там неинтересно проводить турнир.

Там есть сноска: если снимут санкции. Так вот – санкции вряд ли кто-то снимет. Радоваться пока рано. Они говорят: «Ребята, мы-то готовы, но санкции нам мешают, извините».

И какие санкции? Экономические? У нас же нет санкций против спорта. Пускай уточнят. Нам всем очень интересно. радоваться тому, что они ничего не сделали?» – сказал Сушинский.