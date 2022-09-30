Буре о решении ИИХФ насчет возвращения России в элитный дивизион ЧМ: «Пока не знаем, когда оно состоится, но видим, что нас очень ждут назад»

Павел Буре высказался о ситуации с возвращением сборной России на турниры ИИХФ.

В пятницу конгресс международной федерации принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион ЧМ по хоккею после снятия санкций.

«Нами проделана большая работа в переговорах с ИИХФ. Приветствуем, что конгресс проголосовал за такое решение – определены принципы возвращения России на международную арену.

Пока мы не знаем, когда состоится это возвращение, но мы видим, что нашу команду очень ждут назад», – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, консул совета ИИХФ.