Буре о решении ИИХФ насчет возвращения России в элитный дивизион ЧМ: «Пока не знаем, когда оно состоится, но видим, что нас очень ждут назад»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Павел Буре ЧМ по хоккею Хоккей

Павел Буре высказался о ситуации с возвращением сборной России на турниры ИИХФ.

В пятницу конгресс международной федерации принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион ЧМ по хоккею после снятия санкций.

«Нами проделана большая работа в переговорах с ИИХФ. Приветствуем, что конгресс проголосовал за такое решение – определены принципы возвращения России на международную арену.

Пока мы не знаем, когда состоится это возвращение, но мы видим, что нашу команду очень ждут назад», – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, консул совета ИИХФ.

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