Третьяк о возвращении России на ЧМ: «Ждем, что нас вернут уже с 2024-го. Будем делать все возможное»

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Владислав Третьяк ожидает, что Россия вернется на ЧМ по хоккею в 2024 году. 

В пятницу конгресс ИИХФ принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в высший дивизион ЧМ по хоккею после снятия санкций.

«Большинство членов ИИХФ проголосовало за возвращение нашей команды. Для нас это не секрет, все мы знаем, как на самом деле в мире относятся к сборной России. Конечно, мы ждем, что нас вернут уже с 2024 года, будем делать для этого все возможное.

Продолжаем работать в ежедневном режиме. Система сборных команд функционирует, как обычно.

Наши тренеры, игроки и специалисты готовы принять участие в любом международном турнире хоть завтра», – сказал президент ФХР. 

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