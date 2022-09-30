Тардиф о решении ИИХФ: «Оно не означает, что сборные России и Беларуси возвращаются на турниры. Продолжим следить за ситуацией на Украине»

Президент ИИХФ разъяснил решение конгресса о возвращении России в элиту ЧМ.

В пятницу конгресс международной федерации принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион ЧМ по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

На данный момент ситуация такова, что команды могут вернуться не ранее сезона-2023/24.

«Чтобы было ясно – это решение не означает, что сборные России и Беларуси возвращаются на турниры.

Конгрессу нужно было принять это решение, чтобы члены ИИХФ поняли условия будущей реинтеграции этих стран.

Совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией на Украине», – приводит слова Люка Тардифа официальный сайт ИИХФ.