Тардиф о решении ИИХФ: «Оно не означает, что сборные России и Беларуси возвращаются на турниры. Продолжим следить за ситуацией на Украине»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Политика Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ разъяснил решение конгресса о возвращении России в элиту ЧМ. 

В пятницу конгресс международной федерации принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион ЧМ по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

На данный момент ситуация такова, что команды могут вернуться не ранее сезона-2023/24. 

«Чтобы было ясно – это решение не означает, что сборные России и Беларуси возвращаются на турниры. 

Конгрессу нужно было принять это решение, чтобы члены ИИХФ поняли условия будущей реинтеграции этих стран. 

Совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией на Украине», – приводит слова Люка Тардифа официальный сайт ИИХФ.

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