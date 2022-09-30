Михайлов о решении ИИХФ насчет возвращения России в элитный дивизион ЧМ: «Те, кто был против, – близорукие люди, у которых проблемы с головой»

высказался о будущем возвращении России в элитный дивизион ЧМ.

В пятницу конгресс принял решение, что сборные России и Беларуси вернутся в элитный дивизион ЧМ по хоккею, когда снова будут допущены к участию в международных турнирах.

За это проголосовали 98 делегатов из 119, против были 10, еще 11 – воздержались.

«Конечно, это позитивный знак. Эти десять [выступивших против] просто не соображают, вся мировая спортивная общественность понимает, что проведение чемпионатов мира и других международных соревнований без сборной России идет не на пользу развитию мирового хоккея.

С радостью воспринимаю то, что так проголосовали, думаю, пройдет еще какое-то время, все одумаются и сделают все возможное, чтобы наши национальные команды вернулись на все международные соревнования.

А об этих десяти и говорить не стоит, кто следит за международным положением, их знает, это близорукие люди, у которых проблемы с головой.

Большинство понимает ситуацию, ставит спорт вне политики, что радует. Вопрос о времени возвращения на международные соревнования не ко мне, а к гадалке. Я бы хотел, чтобы это произошло завтра, но моего желания мало. Должны проснуться люди, которые голосуют против», – сказал двукратный олимпийский чемпион.