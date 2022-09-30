Епанчинцев после 5 пропущенных Калниньшем голов: «Парень психологически устойчив в тяжелой ситуации. Мы в него верим»

Главный тренер оценил игру вратаря в матче с «Динамо» (0:5).

«Мне тяжело оценивать игру вратарей. Я тоже вижу эту ситуацию так же, как и вы. Но у нас есть тренер вратарей, который досконально знает всю ситуацию.

То, что он пропустил сегодня эти голы, думаю, вины его здесь нет – это следствие игры всей пятерки. Понятно, что где-то недоработали. Но он выручал в тех моментах, которые были стопроцентными. Лучшие матчи будут у него впереди.

Парень психологически устойчив в тяжелой ситуации. Самое главное, что мы в него верим. Непростой момент для него, если смотреть на ситуацию, но мы знаем уровень его игры», — сказал .