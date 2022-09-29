Генсек Федерации хоккея Латвии: «Разделить политику и спорт уже невозможно»

Теги Амур ИИХФ Сборная Латвии по хоккею КХЛ Янис Калниньш Политика Хоккей

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии высказался об апелляции на решение ИИХФ.

27 августа организация одобрила переход вратаря Яниса Калниньша в «Амур».

«ИИХФ приняла решение и разъяснила его, и мы понимаем правила, но мы все еще работаем над этой апелляцией против ИИХФ, которая будет рассмотрена Дисциплинарным комитетом. Посмотрим, какой будет результат. 

Мы хотим получить объяснение, почему и как было принято это решение. Не хочу гадать, что они придумают, посмотрим. 

Мы просто хотим понять ситуацию и путь к принятым решениям. Наше правительство также задаст вопросы о том, как этот тип проблем решается на международном уровне.

Мои мысли? В нормальной ситуации я бы хотел сказать, что нужно разделять спорт и политику, но разделить эти вещи уже невозможно. Однако на самом деле у меня нет твердого мнения об ИИХФ и их действиях по отношению к КХЛ», – сказал Робертс Плужейс в интервью Expressen.

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