Генсек Федерации хоккея Латвии: «Разделить политику и спорт уже невозможно»

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии высказался об апелляции на решение ИИХФ.

27 августа организация одобрила переход вратаря в .

приняла решение и разъяснила его, и мы понимаем правила, но мы все еще работаем над этой апелляцией против ИИХФ, которая будет рассмотрена Дисциплинарным комитетом. Посмотрим, какой будет результат.

Мы хотим получить объяснение, почему и как было принято это решение. Не хочу гадать, что они придумают, посмотрим.

Мы просто хотим понять ситуацию и путь к принятым решениям. Наше правительство также задаст вопросы о том, как этот тип проблем решается на международном уровне.

Мои мысли? В нормальной ситуации я бы хотел сказать, что нужно разделять спорт и политику, но разделить эти вещи уже невозможно. Однако на самом деле у меня нет твердого мнения об ИИХФ и их действиях по отношению к », – сказал Робертс Плужейс в интервью Expressen.