Епанчинцев про 0:5 с «Динамо»: «Театр одного актера. О’Делл показал «Амуру», как использовать моменты»

Главный тренер подвел итоги матча с «Динамо» (0:5).

«До первого гола, пропущенного «в раздевалку», можно сказать, что более-менее играли в хоккей в первом периоде. Было желание, создавали моменты. За 10 секунд пропускаем гол, и я думаю, что во втором периоде соперник нас полностью переиграл. Хотя при хороших моментах у «Динамо» у нас тоже были моменты, но не хватило одного голика. Может, игра бы немного перевернулась. Но соперник нас наказал.

Этот легионер, О’Делл, показал, как надо использовать свои моменты. Сегодня был театр одного актера. Он показал, куда нужно бросать.

У нас не хватает мастеровитости в завершении атак. В третьем периоде пытались сыграть активно, но соперник сыграл грамотно и использовал наши ошибки. Они действовали от обороны на контратаках и забили красивые голы.

Забили бы хотя бы гол, распечатали бы Волкова, может быть, по-другому бы все сложилось. Но не забили – значит, не заслужили. Ну как можно улучшить реализацию? Каждую пресс-конференцию я об этом и говорю. Хорошими игроками. На тренировке работать надо. Больше никак.

О’Делл показал, как ее надо улучшать. У нас есть моменты, но он бросает мимо щитка, мимо пуза, а мы бросаем туда. Это мастерство. Это приходит с опытом, через работу и тренировки», – сказал Епанчинцев.

У О′Делла первый покер в КХЛ – за «Динамо» в матче с «Амуром». В «Сочи» было 2 хет-трика