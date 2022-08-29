Терещенко об одобрении перехода Калниньша от ИИХФ: «До этого федерация совершала только противозаконные поступки, и должна ответить за них перед Россией финансово»

считает, что ИИХФ должна финансово ответить перед Россией.

Бывший нападающий сборной России прокомментировал решение организации одобрить переход вратаря в .

«Надеюсь, данная ситуация и положительный вердикт по делу Калниньша станет прецедентом. Потому что до этого международная федерация совершала только противозаконные поступки. И за них она должна ответить перед Россией финансово. Ведь если взять юниорский и молодежный чемпионаты мира, мы теряем целое поколение», – сказал Терещенко.