Терещенко об одобрении перехода Калниньша от ИИХФ: «До этого федерация совершала только противозаконные поступки, и должна ответить за них перед Россией финансово»

Теги Амур ИИХФ Алексей Терещенко КХЛ Янис Калниньш Хоккей

Алексей Терещенко считает, что ИИХФ должна финансово ответить перед Россией.

Бывший нападающий сборной России прокомментировал решение организации одобрить переход вратаря Яниса Калниньша в «Амур».

«Надеюсь, данная ситуация и положительный вердикт ИИХФ по делу Калниньша станет прецедентом. Потому что до этого международная федерация совершала только противозаконные поступки. И за них она должна ответить перед Россией финансово. Ведь если взять юниорский и молодежный чемпионаты мира, мы теряем целое поколение», – сказал Терещенко.

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