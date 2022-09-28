Епанчинцев об 1:3 с «Витязем»: «Столько ошибок ненужных! Аликин по праву лучший игрок матча»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:3).

«К сожалению, опять после победного матча не можем сыграть так, чтобы можно было занести в актив. Совершали столько ошибок ненужных! Вратарь [Аликин] нас держал-держал, думаю, он по праву лучший игрок матча.

Были все равно шансы, пусть и немного, но мы могли спасти матч. Где-то не повезло в решающей стадии, хоккейный бог отворачивался. Нужно сделать выводы, думаю, все поправимо.

Главное – это желание, страсть побеждать. К сожалению, не у всех сегодня это наблюдал. Вторую игру подряд переходим в три звена, в концовке пришлось тяжеловато. Понимали, что соперник будет мотивирован, будет серьезен. Что в итоге и произошло», – сказал .