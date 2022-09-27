Депутат Свищев о матчах в Праге: «Чехов прогнули. Но НХЛ защитила не Россию, а игроков, которые приносят деньги клубам»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о том, что Чехия готова впустить в страну россиян из НХЛ.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что они могут въехать по ранее выданным шенгенским визам.

– НХЛ – это профессиональная лига с большим авторитетом и большими деньгами. В НХЛ заявили, что если россиян не пустят в страну, то команды не приедут, а для Чехии это будет серьезным ударом. Я считаю, что чехов просто прогнули. И правильно сделали.

Все достаточно прагматично. НХЛ – это сплоченный коллектив не только в плане спорта, но и бизнеса, и там отстаивают интересы своих игроков и клубов. Американцы ставят свои интересы выше всего, а чехи дружили с нами, но сейчас отказываются от всего российского. К сожалению, небольшие европейские страны самые злые по отношению к России.

– То, что НХЛ защитила российских хоккеистов, это прагматичное решение?

– Конечно. Было много нападок на и на других наших хоккеистов, которые выступают в НХЛ. Клубы отстаивают интересы своих спортсменов, и этому надо поучиться. В этом плане они молодцы.

Но надо подчеркнуть, что они защитили не Россию, а игроков, которые приносят успех и деньги своим клубам, – сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

и сыграют в Праге 7 и 8 октября. В составе «Шаркс» играют российские форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников, за «Предаторс» выступает Яков Тренин.