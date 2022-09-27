Свищев об отъезде Давыдовой из России: «Сейчас такая погода на улице, что при наличии финансовой возможности можно поехать в теплые края косточки погреть»

Председатель комитета Госудумы по физической культуре и спорту высказался об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию .

Давыдова – генеральный секретарь Олимпийского комитета России ( ).

«Людям свойственно путешествовать. Мы все знаем Давыдову, как замечательную спортсменку и человека. На сегодняшний день у меня нет оснований ее упрекать в чем-то. Менять место жительства можно по огромному ряду причин – замужество, воссоединение семей, лечение. Здесь нет ничего страшного. Не надо человека клеймить за то, что он не совершал.

Когда мы дождемся заявления самой Давыдовой, тогда это и обсудим. Сейчас такая погода на улице, что при наличии финансовой возможности можно поехать в теплые края косточки погреть. Я понимаю к чему хотят ее привязать, но считаю это безосновательно, потому что она ничего не совершила. Давайте ждать ее заявления, где она четко объяснит, что произошло», – сказал Свищев.