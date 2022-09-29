Лесли о призыве Канады покинуть Россию: «Ничего не слышал об этом. Мне здесь нравится, наслаждаюсь каждым днем»

Зак Лесли поделился впечатлениями от выступления в КХЛ.

Ранее в МИД Канады призвали своих граждан уехать из России и Беларуси.

– У «Куньлуня» четыре поражения подряд. Как можно изменить ситуацию?

– Нам надо больше забивать голов. Если соперник забрасывает три шайбы, как в матче с «Трактором», то нам надо забивать еще больше. Один-два гола – это, конечно, мало, чтобы выигрывать матчи.

– Вам еще не повезло с календарем – один за другим топ-клубы…

– Да, график тяжелый, но все команды находятся в равных условиях. Календарь – это не оправдание, его нельзя изменить. Нам надо найти способы, как улучшить свою игру.

– Для вас это дебютный сезон в КХЛ. Какие первые впечатление от лиги?

– Впечатления только позитивные. Высокий уровень игры, мастеровитые хоккеисты, так что КХЛ – отличная лига. Впереди в сезоне нас ждет еще много интересных матчей.

– Когда вам последовало предложение из китайского клуба, который к тому же выступает в России, как вы отнеслись?

– Я уже давно хотел поиграть в КХЛ, поэтому сразу согласился. В этой лиге я могу проверить себя и улучшить свой уровень игры. В России мне нравится, и я наслаждаюсь каждым днем здесь. В «Куньлуне» мы работаем по программе развития китайского хоккея и ставим перед собой цель попасть в плей-офф.

– Федерация хоккея Канады призвала своих игроков покинуть Россию. Как вы к этому отнеслись?

– Я ничего не слышал об этом. Я сконцентрирован на хоккее и не обращаю внимания на такие вещи, – сказал канадский защитник «Куньлуня».