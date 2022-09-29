Проскуряков о Хэммонде: «Уже говорит по-русски — «привет», «молодец». Старается учить»

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Илья Проскуряков оценил победу «Трактора» над «Куньлунем» (3:1).

«Игра для вратаря не очень простая, потому что было мало бросков. Приходится себя самостоятельно держать в тонусе, делать какие-то движения. Поэтому я дополнительно занимался во время матча.

Хэммонд проходит акклиматизацию, это очень тяжело, когда с Запада прилетаешь на Восток. Думаю, притремся, будем общаться. Он уже говорит несколько слов по-русски — «привет», «молодец». Старается учить.

Конкуренции за место в воротах не будет. У нас коллектив, мы делаем одну работу, чтобы побеждать, а не чтобы делить что-то», – сказал вратарь «Трактора».

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