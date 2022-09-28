подвел итоги матча с (3:1).

– При подготовке к матчу сконцентрировались на своих действиях, разобрали прошлый матч, указали на недочеты, которые нужно поправить.

В первом периоде выглядели хорошо. Сработало большинство. Во втором периоде сбились, стали по одному таскать шайбу, искали лишнюю передачу, сбавили в движении, где-то нацеленности на ворота не было. Соперник стал ловить нас на контратаках.

В перерыве поправили, указали ребятам на эти моменты. В третьем периоде ребята все выполнили. Молодцы. Довели игру до победы, взяли нужные два очка. Здорово нас поддерживают болельщики. Спасибо им огромное.

– Открыли домашнюю серию. Впереди матчи с «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом». Стоит нам ожидать появления ?

– Вперед не загадываем, идем шаг за шагом. Сейчас важно восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Нужно разобрать моменты, где и как мы можем сыграть лучше. Эндрю в полную работает, оценим завтра его состояние. Возможно, появится в воротах на следующий матч.

– Как состояние Адама Альмквиста?

– Есть повреждение. Восстановление ориентировочно 10 дней с момента повреждения. Дальше врачи скажут.

– проводит на льду небольшое количество времени. С чем это может быть связано и довольны ли вы его игрой?

– Да, довольны. Андрей – опытный хоккеист. Просто так игра складывается, что где-то большинство, где-то соперник смены накладывает. То, что от него требуется, он выполняет, – сказал главный тренер .