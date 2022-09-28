Айэленд про 1:3 от «Трактора»: «Сложно выигрывать матчи, когда даем сопернику забросить такое количество шайб»

Грег Айэленд высказался после матча против (1:3).

– Очень сложно выигрывать матчи, когда даем сопернику забросить такое количество шайб. Есть проблемы с удалениями. Также не отвечаем сопернику в атаке, поэтому такой результат. Он нас не удовлетворяет, но что есть, то есть.

– Достаточно тяжело у вас складывается серия игр на Востоке, а особенно в плане заброшенных шайб. Нет ли у «Куньлуня» какого-то комплекса перед командами Восточной конференции в плане голов?

– Я признаю то, что мы забиваем мало. Нам нужно фокусироваться как на краткосрочных, так и долгосрочных целях. На данный момент мы действуем не так, как нам бы хотелось в меньшинстве. От этого идут ошибки.

Возможно, на такие матчи на Востоке влияют перелеты, время в дороге. Стоит отметить и то, что мы находимся не в тех физических кондициях, в которых хотелось бы. Отсюда тоже идут наши проблемы.

– Впереди у вас домашняя серия, снова приезжает «Трактор». Ждать ли реванша?

– Выходя на каждый матч мы ставим цель играть все 60 минут. С этим, к сожалению, в последнее время есть проблемы. Что касается будущих матчей, то у нас и до этого была длинная серия игр с топовыми командами, что тоже достаточно сложно. Мы потеряли нескольких игроков из-за травм, это тоже усложняет ситуацию. Будем работать дальше.

– Сегодня появилась информация, что Федерация хоккея США обратилась к своим игрокам. Как-то в команде это обсуждали?

– Нет, на это у меня нет ответа. Мы фокусируемся в первую очередь на хоккее, – сказал главный тренер .