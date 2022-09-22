Форвард «Югры» Лукин признался в даче взятки для уклонения от армии: «Раскаиваюсь»

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Нападающий «Югры» Владислав Лукин признался в покупке военного билета.

На допросе в Ленинском районном суде Уфы хоккеист признал свою вину в даче взятки для уклонения от службы в армии. 

«Вину признал, в совершенном раскаиваюсь», – сказал экс-нападающий «Салавата Юлаева».

Адвокат игрока Сергей Кожевников сообщил, что рассчитывает на мягкое наказание, так как Лукин добровольно пришел в правоохранительные органы и признался в содеянном. Также он попросил суд рассмотреть дело без допросов свидетелей в связи с признанием вины игроком.

Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Ранее в покупке военного билета признались нападающий СКА Михаил Воробьев и экс-вратарь «Салавата» Анвар Сулейманов.

Экс-вратарь «Салавата» Сулейманов получил 5 лет условно за покупку военного билета

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