Форвард «Югры» Лукин признался в даче взятки для уклонения от армии: «Раскаиваюсь»

Нападающий «Югры» Владислав Лукин признался в покупке военного билета.

На допросе в Ленинском районном суде Уфы хоккеист признал свою вину в даче взятки для уклонения от службы в армии.

«Вину признал, в совершенном раскаиваюсь», – сказал экс-нападающий .

Адвокат игрока Сергей Кожевников сообщил, что рассчитывает на мягкое наказание, так как Лукин добровольно пришел в правоохранительные органы и признался в содеянном. Также он попросил суд рассмотреть дело без допросов свидетелей в связи с признанием вины игроком.

Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Ранее в покупке военного билета признались нападающий СКА Михаил Воробьев и экс-вратарь «Салавата» Анвар Сулейманов.

Экс-вратарь «Салавата» Сулейманов получил 5 лет условно за покупку военного билета