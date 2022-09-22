«Югра» о Лукине: «Надеемся, после суда он сможет помочь команде бороться за лидерство в ВХЛ»

«Югра» надеется, что Владислав Лукин продолжит выступать за команду в ВХЛ.
Ранее стало известно, что хоккеист признал свою вину в даче взятки для уклонения от службы в армии.
«Клуб следит за развитием событий, будем действовать в рамках трудового законодательства.
Мы желаем Владиславу скорейшего решения сложившейся ситуации и надеемся, что после решения суда он сможет помочь команде бороться за лидерство в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги», – сообщили в пресс-службе клуба.
Лукин присоединился к «Югре» в нынешнее межсезонье. Сейчас он проходит процедуру восстановления после травмы, набирает форму, тренируется на льду вместе с другими игроками ротации.
Форвард «Югры» Лукин признался в даче взятки для уклонения от армии: «Раскаиваюсь»