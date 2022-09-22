«Югра» о Лукине: «Надеемся, после суда он сможет помочь команде бороться за лидерство в ВХЛ»

надеется, что Владислав Лукин продолжит выступать за команду в .

Ранее стало известно, что хоккеист признал свою вину в даче взятки для уклонения от службы в армии.

«Клуб следит за развитием событий, будем действовать в рамках трудового законодательства.

Мы желаем Владиславу скорейшего решения сложившейся ситуации и надеемся, что после решения суда он сможет помочь команде бороться за лидерство в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги», – сообщили в пресс-службе клуба.

Лукин присоединился к «Югре» в нынешнее межсезонье. Сейчас он проходит процедуру восстановления после травмы, набирает форму, тренируется на льду вместе с другими игроками ротации.

Форвард «Югры» Лукин признался в даче взятки для уклонения от армии: «Раскаиваюсь»