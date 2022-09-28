Генменеджер «Витязя» о рекомендациях США и Канады покинуть Россию: «Надеюсь, это вброс. Спорт должен быть вне политики»

Генменеджер высказался о том, что США и Канада рекомендовали игрокам покинуть Россию.

За команду выступают канадцы Джереми Руа, и Тайлер Грэйовак.

«Надеюсь, что эта информация – вброс. Спорт должен быть вне политики.

Проявляли ли легионеры «Витязя» какое-то беспокойство? Нет, все нормально», – сказал Игорь Варицкий.

В МИД Канады призвали своих граждан уехать из России и Беларуси. В КХЛ играют 48 канадцев

Посольство США рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Россию. В клубах КХЛ выступают 10 американцев