Генменеджер «Витязя» о рекомендациях США и Канады покинуть Россию: «Надеюсь, это вброс. Спорт должен быть вне политики»

Теги Витязь КХЛ Игорь Варицкий Политика Джереми Руа Скотт Уилсон Тайлер Грэйовак Хоккей

Генменеджер «Витязя» высказался о том, что США и Канада рекомендовали игрокам покинуть Россию.

За команду выступают канадцы Джереми Руа, Скотт Уилсон и Тайлер Грэйовак.

«Надеюсь, что эта информация – вброс. Спорт должен быть вне политики.

Проявляли ли легионеры «Витязя» какое-то беспокойство? Нет, все нормально», – сказал Игорь Варицкий.

В МИД Канады призвали своих граждан уехать из России и Беларуси. В КХЛ играют 48 канадцев

Посольство США рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Россию. В клубах КХЛ выступают 10 американцев

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные