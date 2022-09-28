Буцаев о 1-й победе «Витязя» за 7 игр: «Переломили неприятный момент, забили в большинстве»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:1).

– Сегодня сумели переломить этот неприятный момент («Витязь» прервал серию из 6 поражений – прим. Sports.ru). Понятно, что в голове сидело, что никак не можем победить. Но команда сыграла хорошо, забили в большинстве. Даже когда соперник сравнял счет, мы играли правильно и были за это вознаграждены.

- Изменения в составе дали результат?

– Знаете, сейчас очень плотный график. В начале месяца игры будут через день. У нас должны быть в обойме хоккеисты, имеющие игровую практику. Естественно, что по сезону будут изменения. Нужно, чтобы больше игроков получали опыт. Да, мы ищем сочетания, чтобы усилить игру, в плановом порядке.

- Довольны ли игрой новичков?

– Понятно, что присутствовало некоторое волнение, как и у любого хоккеиста в такой ситуации. Но ребята сыграли уверенно, внесли свой вклад в победу. Перед третьим периодом говорили игрокам, как правильно действовать. Ну а после матча поздравили с победой.

Лучшим игроком встречи ребята признали Дорожко. Своей игрой вратарь заслужил индивидуальный приз, – сказал .