КХЛ о рекомендации посольства США: «Отъезд в связи с риском быть мобилизованным не является форс-мажором. Будут действовать общие правила расторжения контракта»

В КХЛ высказались о возможном отъезде американских игроков из России.

Ранее посольство США в Москве обратилось к находящимся в России согражданам и рекомендовало им покинуть страну.

«Информация, опубликованная посольством США касается людей, имеющих гражданство Российской Федерации. 14 хоккеистов, выступающих в КХЛ, таким гражданством не обладают, еще один – – имеет гражданство США и Беларуси.

Что касается отъезда игроков за границу в связи с риском быть мобилизованным, то это не является форс-мажором в трудовых отношениях. Соответственно, в таких ситуациях будут действовать общие правила Регламента о компенсации в связи с расторжением контракта», – сообщила пресс-служба КХЛ.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

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